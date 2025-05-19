Роша — о ничьей с «Локомотивом»: «Продолжаем нашу серию матчей в РПЛ без поражений»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ничейный результат в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

— Мы прекрасно знаем, что для нас значат такие дерби, — начал Роша. — Такие мячи, которые мы пропустили, не должны пропускать.

— Это очко для ЦСКА — потеря или приобретение баллов?

— Дебри — это особенные мячи. Мы продолжаем нашу серию матчей в РПЛ без поражений. Нам нужно проанализировать игру и идти дальше.

«Локомотив» с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 56 баллов и поднялся на третье место.

В последнем, 30-м, туре РПЛ железнодорожники сыграют с «Акроном», а красно-синие — с «Пари НН».