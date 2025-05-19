«Локомотив» выиграл «чемпионат Москвы» в сезоне-2024/25

«Локомотив» стал лучшим московским клубом в РПЛ в сезоне-2024/25.

За 3 матча железнодорожники набрали 10 очков и заняли первое место. Они опережают ЦСКА (10), который располагается на второй строчке, благодаря победе в первом круге. Тройку замыкает «Динамо» с 7 очками, которое также по личным встречам опережает «Спартак» (7).