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Нагорных — об эмоциональной речи Тикнизяна: «У нас еще ничего не закончилось»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на эмоциональную речь полузащитника Наира Тикнизяна об отсутствии игрового времени.

— Как вам спич Тикнизяна?

— У нас еще ничего не закончилось, — сказал Нагорных.

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

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Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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