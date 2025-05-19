Нагорных — об эмоциональной речи Тикнизяна: «У нас еще ничего не закончилось»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на эмоциональную речь полузащитника Наира Тикнизяна об отсутствии игрового времени.

— Как вам спич Тикнизяна?

— У нас еще ничего не закончилось, — сказал Нагорных.

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.