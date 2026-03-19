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Адвокат Смолова: «Шансы на освобождение от уголовной ответственности за судебным штрафом весьма высокие»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат нападающего Федора Смолова Варвара Кнутова ответила «СЭ» на вопрос о будущем судебном разбирательстве по делу футболиста.

28 мая 2025 года Смолов стал участником драки в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. Следствие установило, что у футболиста произошла ссора с двумя посетителями кафе, которые сидели на летней веранде. Смолов ударил одного из них по лицу, мужчине потребовалась медицинская помощь.

«Не берусь предрешать исход разбирательства назначением Федору судебного штрафа, поскольку это полностью зависит от усмотрения суда. Но с точки зрения действующего законодательства и судебной практики при имеющихся фактических обстоятельствах шансы на освобождение от уголовной ответственности за судебным штрафом весьма высокие.

В данном случае учитывается, что Федор признал вину, причем сделал это практически сразу, он принес извинения практически сразу, предпринял действия по возмещению ущерба, причем в весьма серьезном размере, потому что средний размер возмещения по такой категории дел примерно 300 тысяч рублей. А Федор направил 1 миллион рублей, тоже практически сразу. Федор ранее не судим. Так что все требования законодательства соблюдены, никаких отягчающих обстоятельств не установлено. В течение двух недель мы ожидаем назначения даты судебного заседания», — сказала Кнутова «СЭ».

Дело Смолова будет рассматривать мировой судья. Если ходатайство защиты удовлетворят, то футболист отделается судебным штрафом. Если ходатайство не будет удовлетворено, то экс-форварду «Краснодара» и сборной России грозит реальный тюремный срок.

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Федор Смолов
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3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
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10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
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 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
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