Гайич: «Честно говоря, ЦСКА еще не показывает своего максимума»

Гайич заявил, что ЦСКА еще не показывает максимум возможностей

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в субботу, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Игра была тяжелой, но счет не отражает этого, — приводит слова Гайича ТАСС. — Мы показали, что способны побеждать, даже если не играем так, как хотим. Честно говоря, ЦСКА еще не показывает своего максимума. Но мы продемонстрировали командный дух, единство и инстинкт убийцы, использовали почти каждый свой момент и победили со счетом 3:0».

Также защитник прокомментировал голевую передачу вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева на полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Удивился, когда Акинфеев отдал голевую передачу, но такое случается. В своей карьере я пару раз видел такое. Игорь очень хорошо играет ногами. Он увидел Карраскаля и отдал пас. А дальше, хороший контроль мяча от Хорхе и идеальное завершение. Это был важный момент игры», — сказал он.

После двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре красно-синие сыграют на выезде с «Нижним Новгородом». Игра состоится в воскресенье, 31 июля. Начало — 15:00 (мск).