Колосков не считает «Спартак» конкурентом «Зениту» и ЦСКА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спартак» всегда ставит задачи бороться за титул. Судя по составу, не думаю, что в этом году они способны составить конкуренцию «Зениту» и ЦСКА. Думаю, что это два явных фаворита чемпионата. Все остальные команды с третьего по седьмое место примерно одинаковы. «Спартак» сможет конкурировать за призовое место, но за чемпионство вряд ли", — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» набрал 4 очка и догнал «Зенит» в турнирной таблице, который идет на втором месте. ЦСКА после победы над «Сочи» во втором туре РПЛ вышел на первое место.