Круговой о медийности Андрея Мостового: «Возможно, немного перебарщивает, но это смешно»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился с «СЭ» мнением о медийности хавбека «Зенита» Андрея Мостового.

«Как только я получил приз от РПЛ «Самый медийный футболист», то Андрей начал выкладывать рилсы. Я ему сразу же написал, спросил, будет ли он претендовать на награду. Я уже говорил, что все футболисты рано или поздно придут к съемке рилсов. Возможно, Андрей немного перебарщивает, но это все равно смешно», — сказал Круговой «СЭ».

Мостовой выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В сезоне-2026/27 27-летний россиянин провел 1 матч и не отличился результативными действиями.