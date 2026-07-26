Черчесов бросил зонт во время матча «Ахмата» с «Локомотивом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов эмоционально отреагировал на один эпизодов выездного матча с «Локомотивом» в первом туре РПЛ.

Специалист от злости бросил зонт на землю. Игра проходит в Москве. Весь первый тайм в столице идет дождь.