«Локомотив» — «Ахмат»: Бакаев открыл счет на 8-й минуте после обреза Ибишева

«Локомотив» открыл счет в домашнем матче с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ — 1:0.

На 8-й минуте гол забил Зелимхан Бакаев, подобрав мяч после обреза защитника грозненцев Турпала-Али Ибишева.