Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал победу над «Норшелланном» (1:0) в товарищеском матче.

«Хорошо побегали, хотя пару дней назад был матч, — приводит слова Набабкина пресс-служба армейцев. — Может быть, некоторые игроки еще не до конца восстановились, кому-то из них, скорее всего, было тяжело».

Также защитник прокомментировал свой гол.

«Все было целенаправленно, точно, рассчитано до мелочей. Куда направлял — туда и попал (улыбается). Языджи отлично подал. Видно, что он большой мастер», — сказал он.

Ранее на тренировочных сборах в испанском Кампоаморе красно-синие обыграли «Виборг» (3:1) и проиграли «Дюжеланжу» (0:1).

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. 26 февраля армейцы сыграют со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена Банк». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.