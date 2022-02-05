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Набабкин — о своем голе «Норшелланну»: «Языджи отлично подал. Видно, что он большой мастер»

Набабкин прокомментировал победу ЦСКА над «Норшелланном» в товарищеском матче
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал победу над «Норшелланном» (1:0) в товарищеском матче.

«Хорошо побегали, хотя пару дней назад был матч, — приводит слова Набабкина пресс-служба армейцев. — Может быть, некоторые игроки еще не до конца восстановились, кому-то из них, скорее всего, было тяжело».

Также защитник прокомментировал свой гол.

«Все было целенаправленно, точно, рассчитано до мелочей. Куда направлял — туда и попал (улыбается). Языджи отлично подал. Видно, что он большой мастер», — сказал он.

Ранее на тренировочных сборах в испанском Кампоаморе красно-синие обыграли «Виборг» (3:1) и проиграли «Дюжеланжу» (0:1).

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. 26 февраля армейцы сыграют со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена Банк». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
2-й тайм

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 2
РБ Лейпциг 2
2-й тайм

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Кирилл Набабкин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
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П
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Реми Кабелла

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Спартак

 10 1 2
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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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