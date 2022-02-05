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«Спартак» не получит прямой выплаты за трансфер Жиго, деньги поступят в клуб в качестве бонусов

«Спартак» не получит прямой выплаты за трансфер защитника Жиго в «Марсель»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Самюэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», трансфер защитника «Спартака» Самюэля Жиго в «Марсель» не предусматривает прямой выплаты со стороны французского клуба.

Ранее спортивный директор красно-белых Лука Каттани сообщил, что клуб выручит за продажу Жиго 500 тысяч евро.

Однако эти средства, как удалось выяснить, российская сторона получит лишь в качестве двух бонусных выплат по 250 тысяч евро каждая. И для каждой существуют условия активации данного бонуса. Таким образом, «Спартаку» придется подождать денег от трансфера Жиго несколько месяцев.

«Спартак» и «Марсель» договорились о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. 30 января француз подписал контракт с «Марселем», при этом остаток сезона он доиграет в «Спартаке» на правах бесплатной аренды.

28-летний Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
2-й тайм

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 2
РБ Лейпциг 2
2-й тайм

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
2
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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 - : -
26.02 19:00
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