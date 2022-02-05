«Спартак» не получит прямой выплаты за трансфер Жиго, деньги поступят в клуб в качестве бонусов

«Спартак» не получит прямой выплаты за трансфер защитника Жиго в «Марсель»

Как стало известно «СЭ», трансфер защитника «Спартака» Самюэля Жиго в «Марсель» не предусматривает прямой выплаты со стороны французского клуба.

Ранее спортивный директор красно-белых Лука Каттани сообщил, что клуб выручит за продажу Жиго 500 тысяч евро.

Однако эти средства, как удалось выяснить, российская сторона получит лишь в качестве двух бонусных выплат по 250 тысяч евро каждая. И для каждой существуют условия активации данного бонуса. Таким образом, «Спартаку» придется подождать денег от трансфера Жиго несколько месяцев.

«Спартак» и «Марсель» договорились о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. 30 января француз подписал контракт с «Марселем», при этом остаток сезона он доиграет в «Спартаке» на правах бесплатной аренды.

28-летний Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач.