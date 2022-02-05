Защитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу над «Норшелланном» (1:0) в товарищеском матче.

«Вначале много бегали, хорошо прессинговали, нам было трудно. Плюс нужно бегать под нагрузками, чуть-чуть была усталость. Самое важное — продолжать работу, нам сейчас непросто, но все зачтется. К «Спартаку» нужно быть готовыми на сто процентов, — приводит слова Бийола пресс-служба армейцев.

Защитник, которому сегодня, 5 февраля, исполняется 23 года, ответил на вопрос, можно ли считать победу над «Норшелланном» подарком.

«Победа над «Норшелланом» — не подарок на день рождения. Нужно обыграть «Спартак». А сегодня — обычный матч на сборах. Отработали три недели, каждый из нас играет все больше минут, ощущения комфортные», — сказал он.

Ранее на тренировочных сборах в испанском Кампоаморе красно-синие обыграли «Виборг» (3:1) и проиграли «Дюжеланжу» (0:1).

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. 26 февраля армейцы сыграют со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена Банк». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.