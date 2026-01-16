Саусь: «Балтика» может побороться за чемпионство в этом сезоне»

Защитник «Балтики» Владислав Саусь в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможной борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Думаю, что «Балтика» может побороться за чемпионство в этом сезоне. Мы точно будем давать бой каждому сопернику, выходить на поле с мыслью побеждать. Посмотрим, как сложатся результаты весной. Но точно будем отдавать всего себя на поле», — сказал Саусь «СЭ».

«Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.