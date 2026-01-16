Саусь — о «Балтике»: «Лентяи у нас точно не приживутся»

Защитник «Балтики» Владислав Саусь в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об игровой дисциплине команды.

«Жесткая игровая дисциплина помогла нам прогрессировать. Каждый тренер в штабе следит за игроками на тренировках и играх. Никто не может тренироваться спустя рукава, Андрей Викторович точно обратит на это внимание. Есть дисциплина, требования, договоренность, которые нужно соблюдать. Поэтому мы высоко идем в турнирной таблице. Лентяи у нас точно не приживутся», — сказал Саусь «СЭ».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и набрала 35 очков.