Мостовой — Жиркову: «Передай Гусеву, что на твоем месте должен был быть я»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о назначении Юрия Жиркова тренером «Динамо».

«Послал сообщение Гусеву: «Как же ты так смог?» (улыбается) Юрку [Жиркова] я видел в день назначения. Просто встретились. Поболтали, посмеялись. Сказал: «Передай Ролану, что на твоем месте должен был быть я» (смеется). Хоть увидел бы Дубай!» — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «Динамо» объявило об изменениях в тренерском штабе главного тренера команды Ролана Гусева. Его ассистентами стали бывшие игроки сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов. Тренером по физподготовке назначен аргентинец Агустин Киильяборда.

42-летний Жирков ранее не работал в клубах. В 2022 году он завершил карьеру футболиста. С 2013 по 2016 год Жирков играл за «Динамо». Также он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенит» и «Химки».

23 декабря «Динамо» объявило, что Гусев возглавил команду до конца сезона. До этого он исполнял обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.