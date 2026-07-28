Муфи считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ

Защитник «Балтики» Фахд Муфи ответил на вопрос «СЭ» об амбициях команды.

— Чувствую себя прекрасно. Команда отличная. У меня хорошие отношения со всеми. Я счастлив.

— В прошлом сезоне «Балтику» считали одним из претендентов на чемпионство. Может ли клуб выиграть РПЛ в этом сезоне?

— Да, конечно. Нам надо поверить в себя и провести этот сезон лучше, чем предыдущий.

— Чувствуешь ли ты себя лучшим правым защитником в лиге?

— Для меня я всегда лучший. Если спросите меня, я отвечу так же. В прошлом сезоне я стал лучшим, в этом мне надо будет это доказать, — сказал «СЭ» Муфи.

1 августа «Балтика» дома встретится с московским «Динамо» во втором туре РПЛ.