Вратарь Гошев рассказал, что у него были неидеальные отношения с Гамулой в «Ростове»

Бывший вратарь «Ростова» Евгений Гошев рассказал о взаимоотношениях с бывшим тренером донской команды Игорем Гамулой.

«Отношения с ним были неидеальные. Он не хотел меня брать в дубль. Можно сказать, Гамула меня чехлил. Но я относился к нему с большим уважением. Он доносил информацию, как никто!

В академии «Ростова» после школы делать было нечего. Ходили с ребятами на поле, а там охранник нас не пускал. А я же напористый. Перелезаю через калитку. Охранник меня стал тянуть за ногу. Я возмущался: «Уже ведь перелез. Тебе что, жалко, что ли?» В итоге поругались, и охранник пожаловался Игорю Васильевичу. На следующий день Гамула выстроил всех в полукруг, стал молча выискивать меня глазами. Когда нашел, сказал: «Слышь, длинный! Ты чего там охранников гоняешь? Я тебе щиколотки поотрубаю! Посмотрим, как потом смеяться будешь!» Это я без мата рассказал, сгладил историю", — приводит слова Гошева Sport24.

24-летний гокипер сейчас играет за «Оренбург». В текущем сезоне Гошев сыграл 10 матчей в ФНЛ, из которых четыре отстоял на ноль.