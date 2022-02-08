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Сегодня, 16:33

Вратарь Гошев рассказал, что у него были неидеальные отношения с Гамулой в «Ростове»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший вратарь «Ростова» Евгений Гошев рассказал о взаимоотношениях с бывшим тренером донской команды Игорем Гамулой.

«Отношения с ним были неидеальные. Он не хотел меня брать в дубль. Можно сказать, Гамула меня чехлил. Но я относился к нему с большим уважением. Он доносил информацию, как никто!

В академии «Ростова» после школы делать было нечего. Ходили с ребятами на поле, а там охранник нас не пускал. А я же напористый. Перелезаю через калитку. Охранник меня стал тянуть за ногу. Я возмущался: «Уже ведь перелез. Тебе что, жалко, что ли?» В итоге поругались, и охранник пожаловался Игорю Васильевичу. На следующий день Гамула выстроил всех в полукруг, стал молча выискивать меня глазами. Когда нашел, сказал: «Слышь, длинный! Ты чего там охранников гоняешь? Я тебе щиколотки поотрубаю! Посмотрим, как потом смеяться будешь!» Это я без мата рассказал, сгладил историю", — приводит слова Гошева Sport24.

24-летний гокипер сейчас играет за «Оренбург». В текущем сезоне Гошев сыграл 10 матчей в ФНЛ, из которых четыре отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-08-skazal-mne-ya-tebe-shchikolotki-pootrubayu-vratar-goshev-rasskazal-o-neidealnykh-otnosheniyakh-s-gamuloy-v-rostove
Евгений Гошев
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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
Игорь Гамула
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3
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
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10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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