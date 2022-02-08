Ринат Билялетдинов: «Дзюбе надо уезжать в «Фенербахче». Хотя бы для остроты ощущений»

Бывший-главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал будущее форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Закончится летом контракт и поедет Артем в «Фенербахче». Турки не будут сейчас платить, зная, что можно очень скоро получить игрока бесплатно. Плюс футболист возрастной — это не инвестиционный проект. Не исключено, что «Зенит» уговорит Дзюбу остаться на год, тренерский штаб увидит, что нападающий еще может помочь команде. А дальше — там как здоровье позволит. Думаю, что надо уезжать, особо комфортно в других российских командах Артему не будет. Для остроты своих ощущений может и поедет, да. Приживется ли он в Турции? Даже если и нет, то можно уже попробовать что-то новое в 34-е года», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

Дзюба забил 10 голов в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата России. Действующий контракт нападающего закончится предстоящим летом. Сообщалось, что в его услугах был также заинтересован казанский «Рубин».