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Ринат Билялетдинов: «Дзюбе надо уезжать в «Фенербахче». Хотя бы для остроты ощущений»

Ринат Билялетдинов высказался о будущем нападающего «Зенита» Дзюбы
Виктория Кравченко

Бывший-главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал будущее форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Закончится летом контракт и поедет Артем в «Фенербахче». Турки не будут сейчас платить, зная, что можно очень скоро получить игрока бесплатно. Плюс футболист возрастной — это не инвестиционный проект. Не исключено, что «Зенит» уговорит Дзюбу остаться на год, тренерский штаб увидит, что нападающий еще может помочь команде. А дальше — там как здоровье позволит. Думаю, что надо уезжать, особо комфортно в других российских командах Артему не будет. Для остроты своих ощущений может и поедет, да. Приживется ли он в Турции? Даже если и нет, то можно уже попробовать что-то новое в 34-е года», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

Дзюба забил 10 голов в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата России. Действующий контракт нападающего закончится предстоящим летом. Сообщалось, что в его услугах был также заинтересован казанский «Рубин».

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-dzyube-nado-uezzhat-v-fenerbahche-hotya-byi-dlya-ostrotyi-oshhushheniy
Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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