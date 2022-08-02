Вопрос с трансфером Магальяна в ЦСКА решен, в ближайшее время игрок вылетит в Россию

Магальян согласился на переход в ЦСКА и в ближайшее время вылетит в Россию

Как стало известно «СЭ», защитник «Аякса» Лисандро Магальян близок к переходу в ЦСКА. 28-летний аргентинец дал согласие на переезд в Россию.

В ближайшее время защитник вылетит в Москву для подписания контракта с московским клубом.

В прошедшем сезоне Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды, в составе которого забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 31 матче во всех турнирах.

Ранее он выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».

Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Магальян дал согласие на переход в ЦСКА, однако позже эту информацию опровергли в Нидерландах.