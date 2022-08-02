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Вопрос с трансфером Магальяна в ЦСКА решен, в ближайшее время игрок вылетит в Россию

Магальян согласился на переход в ЦСКА и в ближайшее время вылетит в Россию
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лисандро Магальян.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», защитник «Аякса» Лисандро Магальян близок к переходу в ЦСКА. 28-летний аргентинец дал согласие на переезд в Россию.

В ближайшее время защитник вылетит в Москву для подписания контракта с московским клубом.

В прошедшем сезоне Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды, в составе которого забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 31 матче во всех турнирах.

Ранее он выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».

Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Магальян дал согласие на переход в ЦСКА, однако позже эту информацию опровергли в Нидерландах.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
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ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Торпедо – Химки
 - : -
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Ростов – Оренбург
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Федор Смолов

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 4
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Ростов

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Оренбург

 2
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Динамо

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И К Ж
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