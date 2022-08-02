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Ещенко намерен сыграть в ретро-матче «Спартак» — «Зенит»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко планирует сыграть за московский клуб в ретро-матче против «Зенита», сообщает Metaratings.ru.

28-летний футболист выступал за красно-белых с 2016 по 2021 год. На данный момент он является игроком клуба Второй лиги «Знамя».

Первый ретро-матч «Зенита» и «Спартака» прошел 8 июля, победу одержали петербуржцы со счетом 2:0.

Ответная игра состоится 2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» перед матчем 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (4 сентября).

Источник: https://metaratings.ru/news/eshchenko-planiruet-sygrat-v-retro-matche-spartak-zenit-1325191/
Андрей Ещенко
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 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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Динамо

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