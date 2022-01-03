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Защитник «Атлетику Минейру» Алонсо согласился перейти в «Краснодар»

20:09
Хуниор Алонсо. Фото Torcedores.com
Хуниор Алонсо. Фото Torcedores.com
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«Краснодар» продолжает переговоры по защитнику «Атлетику Минейру» Хуниору Алонсо, сообщает Torcedores.com.

По данным источника, российский клуб предлагает за футболиста 10 миллионов евро. «Атлетику» уже получил официальное предложение. Если сделка состоится, то футболист подпишет трехлетний контракт с зарплатой в два миллиона евро за сезон.

Указано, что сам игрок принял предложение и согласился на переход, сообщив об этом партнерам по команде. Для оформления перехода «быкам» остается договориться с его нынешним клубом. Обсуждается вариант, при котором «Краснодар» сразу заплатит восемь миллионов, а остальную сумму — позже.

Также интерес к парагвайскому футболисту ранее проявляли «Нью-Йорк Ред Буллз», «Гент» и «Тигрес». 28-летний Хуниор Алонсо выступает за «Атлетику Минейру» с июля 2020 года, на его счету два гола и три результативные передачи в 88 матчах за бразильскую команду. Transfermarkt.com оценивает игрока в семь миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

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Обе забьют - да

20%

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Евгений Петров все материалы автора

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