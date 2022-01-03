Защитник «Атлетику Минейру» Алонсо согласился перейти в «Краснодар»
«Краснодар» продолжает переговоры по защитнику «Атлетику Минейру» Хуниору Алонсо, сообщает Torcedores.com.
По данным источника, российский клуб предлагает за футболиста 10 миллионов евро. «Атлетику» уже получил официальное предложение. Если сделка состоится, то футболист подпишет трехлетний контракт с зарплатой в два миллиона евро за сезон.
Указано, что сам игрок принял предложение и согласился на переход, сообщив об этом партнерам по команде. Для оформления перехода «быкам» остается договориться с его нынешним клубом. Обсуждается вариант, при котором «Краснодар» сразу заплатит восемь миллионов, а остальную сумму — позже.
Также интерес к парагвайскому футболисту ранее проявляли «Нью-Йорк Ред Буллз», «Гент» и «Тигрес». 28-летний Хуниор Алонсо выступает за «Атлетику Минейру» с июля 2020 года, на его счету два гола и три результативные передачи в 88 матчах за бразильскую команду. Transfermarkt.com оценивает игрока в семь миллионов евро.
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