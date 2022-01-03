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Новичок «Спартака» Николсон признан игроком года на Ямайке

3 января, 23:28
Шамар Николсон. Фото Getty Images
Шамар Николсон. Фото Getty Images
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Форвард «Спартака» Шамар Николсон был признан лучшим игроком 2021 года на Ямайке, сообщает Федерация футбола Ямайки в Instagram.

«Спартак» поздравил своего новичка в Twitter с этим событием. «Поздравляем, Боза!», — говорится в сообщении.

24-летний уроженец Ямайки выступал за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал семь голевых передач.

Всего за 83 матча за бельгийский клуб Николсон забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. За сборную Ямайки он провел 29 матчей и отличился 10 раз.

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Евгений Петров все материалы автора

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