Новичок «Спартака» Николсон признан игроком года на Ямайке

Форвард «Спартака» Шамар Николсон был признан лучшим игроком 2021 года на Ямайке, сообщает Федерация футбола Ямайки в Instagram.

«Спартак» поздравил своего новичка в Twitter с этим событием. «Поздравляем, Боза!», — говорится в сообщении.

Наш новичок Шамар Николсон был признан лучшим футболистом Ямайки в 2021-м ??



Поздравляем, Боза! ?? pic.twitter.com/agUebQdaue — ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) January 3, 2022

24-летний уроженец Ямайки выступал за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал семь голевых передач.

Всего за 83 матча за бельгийский клуб Николсон забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. За сборную Ямайки он провел 29 матчей и отличился 10 раз.