Зарема считает, что отсутствие Промеса в матче с «Зенитом» пошло «Спартаку» на пользу

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» высказалась о стиле игры «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ против красно-белых (0:0).

«Отсутствие Промеса пошло на пользу в том смысле, что для «Зенита» не было главного раздражители. Они играли в убаюкивающий футбол без вспышек и эмоциональных атак. Подрейфовали 95 минут и разошлись. И это при полных трибунах! Эракович сильно слабее Бабича. Артур вообще растворился на поле. Игрок с наибольшим желанием победить у «Зенита» сейчас Марио Фернандес», — сказала Зарема «СЭ».

Салихова также задалась вопросом об отсутствии у «Зенита» лидеров на поле.

«Если это такие «заряженные» они на «Спартак» вышли, то другим командам будет еще проще их победить. Наконец, у «Зенита» нет лидеров на поле, какими в разные времена были Аршавин и Данни, Халк и Витсель, Дзюба и Азмун, Малком. И нет сильных русских, способных зажечь. Семак сетует, что кому-то удалось подписать русских, а кому-то нет. А чем занимается академия «Зенита» столько лет? Где ее выпускники?» — добавила Зарема.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.