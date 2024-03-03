Малафеев прокомментировал ничью в матче между «Зенитом» и «Спартаком»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

По мнению бывшего футболиста сине-бело-голубых, командам не удалось создать достаточное количество голевых моментов в прошедшей встрече.

«В первом тайме казалось, что в целом все идет по плану «Зенита». Они растягивали оборону «Спартака», часто атаковали по краям поля и контролировали игру. Второй тайм, как мне показалось, повторял сценарий первого. Опять хорошая игра по флангам, но без явной результативности — ударов было не много. Если не вдаваться в такие тактические тонкости, игра и вовсе могла показаться унылой», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Спартак» идет четвертым (31 очко).

В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде против «Урала», а московский клуб встретится с «Факелом» на стадионе «Лужники».