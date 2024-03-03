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3 марта, 11:30

Малафеев прокомментировал ничью в матче между «Зенитом» и «Спартаком»

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«Зенит» — «Спартак»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

По мнению бывшего футболиста сине-бело-голубых, командам не удалось создать достаточное количество голевых моментов в прошедшей встрече.

«В первом тайме казалось, что в целом все идет по плану «Зенита». Они растягивали оборону «Спартака», часто атаковали по краям поля и контролировали игру. Второй тайм, как мне показалось, повторял сценарий первого. Опять хорошая игра по флангам, но без явной результативности — ударов было не много. Если не вдаваться в такие тактические тонкости, игра и вовсе могла показаться унылой», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Спартак» идет четвертым (31 очко).

В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде против «Урала», а московский клуб встретится с «Факелом» на стадионе «Лужники».

Источник: «РБ Спорт»
Вячеслав Малафеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
20
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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