Мележиков ответил на вопрос, когда «Спартак» прервет 12-летнюю серию без побед в Санкт-Петербурге

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» высказался о противостоянии красно-белых и «Зенита».

— Когда «Спартак» уже прервет серию без побед в Санкт-Петербурге, которая длится 12 лет?

— Когда он обретет стабильность внутри команды и клуба, а игроки поверят друг другу, почувствуют плечо партнера и будут готовы биться друг за друга всегда: на поле, в раздевалке и на улице. Тогда их дух никто сломать не сможет, и они начнут побеждать уверенно не только «Зенит». Ведь есть гораздо более принципиальные соперники! В условиях стабильности можно совершенствовать внутриклубные процессы и отношения. Постоянная смена вектора развития и руководителей ведет исключительно к нервозности в коллективе. Невозможности чего-то достичь, фактически не имея времени на преодоление возникающих проблем. Это немного лежит в плоскости психологии. Но сегодня в условиях профессионального спорта психология чрезвычайно важна!

После матча 19-го тура «Зенит» с 37 очками занимает второе место в РПЛ. «Спартак» (31 очко) идет четвертым в турнирной таблице.