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3 марта, 11:00

Мележиков ответил на вопрос, когда «Спартак» прервет 12-летнюю серию без побед в Санкт-Петербурге

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» высказался о противостоянии красно-белых и «Зенита».

— Когда «Спартак» уже прервет серию без побед в Санкт-Петербурге, которая длится 12 лет?

— Когда он обретет стабильность внутри команды и клуба, а игроки поверят друг другу, почувствуют плечо партнера и будут готовы биться друг за друга всегда: на поле, в раздевалке и на улице. Тогда их дух никто сломать не сможет, и они начнут побеждать уверенно не только «Зенит». Ведь есть гораздо более принципиальные соперники! В условиях стабильности можно совершенствовать внутриклубные процессы и отношения. Постоянная смена вектора развития и руководителей ведет исключительно к нервозности в коллективе. Невозможности чего-то достичь, фактически не имея времени на преодоление возникающих проблем. Это немного лежит в плоскости психологии. Но сегодня в условиях профессионального спорта психология чрезвычайно важна!

После матча 19-го тура «Зенит» с 37 очками занимает второе место в РПЛ. «Спартак» (31 очко) идет четвертым в турнирной таблице.

Квинси Промес. «Промесу нужно немного успокоиться, остепениться и стать скромнее!» Интервью Мележикова

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
4
2
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Мележиков — о шансах «Спартака» на чемпионство: «Зенит» уже далеко не тот»

Зарема считает, что отсутствие Промеса в матче с «Зенитом» пошло «Спартаку» на пользу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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