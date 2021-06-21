Зарема Салихова: «Просила Федуна: «Ленечка, не бери Аленичева, у него голова сальная, у него не получится»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, что была против назначения Дмитрия Аленичева главным тренером красно-белых летом 2015 года.

«Когда я стала глубже вникать в дела «Спартака»? Когда начали брать тренеров, которые мне не нравятся. Я смотрю на футбол по-другому. Тренер — это харизма. Это внешность, голос, лицо клуба. Например, когда взяли Аленичева, все ветераны говорили: «Должен быть свой!». Я смотрела и говорила: «Ленечка, пожалуйста, не бери его, посмотри, у него голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его, у него не получится!». Здесь все равно должна быть харизма», — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Жена владельца «Спартака» отметила, что также выступала против прихода в клуб Олега Кононова осенью 2018 года.

«Дальше, когда был Кононов, я говорила: «Не бери его, пожалуйста, он нам не подходит, он же вялый!». А он говорил: «Нет, он — как Гончаренко. Тебе Гончаренко нравится?». Я сказала: «Да, он — реальный мужик, всех в раздевалке дрючит, а Кононов не сможет. Он — как Гончаренко только потому, что белорус», — добавила Салихова.

Дмитрий Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016 года. При нем красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России. Специалист был уволен после поражения от кипрского АЕКа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Кононов тренировал «Спартак» с ноября 2018 года. С ним «Спартак» занял 5-е место в чемпионате России и не смог пробиться в групповой турнир Лиги Европы в сезоне-2019/20. Специалист покинул клуб в сентябре 2019 года.