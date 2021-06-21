Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Салихова заявила о несогласии с Федуном в том, что Карпин — сбитый летчик

11:58
Теги:

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что несогласна с мнением мужа о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин — сбитый летчик.

«Карпин — яркий, из того поколения это единственный тренер, который остался на плаву. Он ушел из «Спартака» и не исчез с футбольных радаров, брался за любой клуб, за «Армавир», например. Федун назвал его сбитым летчиком? Я не согласна. Карпин брался за любой клуб и вырос как тренер. Сейчас в «Ростове» у него каждый год 7-8 футболистов уходят-приходят. «Ростов» живет тем, что зарабатывает на футболистах. Карпин должен их развить, довести до уровня, чтобы их купил «Зенит» или кто-то еще. Норманн у них хороший, кстати. Скаутинг у «Ростова» неплохой. Нет задачи брать титулы, клубу нужно зарабатывать. Несогласна, что Карпин — сбитый летчик. У него яркие пресс-конференции, он критикует судей, делает все, что нравится болельщикам», — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Валерий Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года. При нем красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=AA-I6X4-_Hs

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Выход России в плей-офф Евро с третьего места в группе стал практически невозможен после победы Швейцарии над Турцией
Власти Москвы заявили об отсутствии улучшений в ситуации с COVID-19
Строгий запрет на Троицу: как не навлечь на свой дом беду
Немцы раскритиковали пристыдившую их Меркель за плохие отношения с РФ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы