Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что несогласна с мнением мужа о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин — сбитый летчик.

«Карпин — яркий, из того поколения это единственный тренер, который остался на плаву. Он ушел из «Спартака» и не исчез с футбольных радаров, брался за любой клуб, за «Армавир», например. Федун назвал его сбитым летчиком? Я не согласна. Карпин брался за любой клуб и вырос как тренер. Сейчас в «Ростове» у него каждый год 7-8 футболистов уходят-приходят. «Ростов» живет тем, что зарабатывает на футболистах. Карпин должен их развить, довести до уровня, чтобы их купил «Зенит» или кто-то еще. Норманн у них хороший, кстати. Скаутинг у «Ростова» неплохой. Нет задачи брать титулы, клубу нужно зарабатывать. Несогласна, что Карпин — сбитый летчик. У него яркие пресс-конференции, он критикует судей, делает все, что нравится болельщикам», — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Валерий Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года. При нем красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата России.