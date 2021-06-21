Зиньковский высказался о приезде Пиняева в «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал приезд нападающего Антона Пиняева в самарский клуб.

«Хорошо его знаю, общаемся. Надеюсь, продолжим в «Крыльях». Надеюсь, он нам поможет, он очень хороший футболист для своих лет, можно сказать, супер. Главное, чтобы он продолжил так работать. Тем более, под наставничеством Игоря Витальевича, я думаю, Виталич поможет ему еще больше раскрыться в Премьер-лиге. Надеюсь, он будет играть, выходить на какое-то время и поможет команде. Игрок он очень хороший, я думаю, наши футболисты и тренерский штаб увидят это сейчас, а болельщики — в сезоне», — цитирует Зиньковского официальный сайт «Крыльев».

17 мая 16-летний Пиняев объявил об уходе из «Чертаново». В тот же день появилась информация о том, что футболист может подписать контракт с «Барселоной».

Пиняев принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.