Салихова — о словах Агузарова про Бакаева: «Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Бакаева десять...»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала высказывания спортивного менеджера Алана Агузарова. В интервью «СЭ» Агузаров объяснил, почему футболист не остался в «Спартаке».

«Впервые слышу такие цифры как 8 или 10 миллионов. Могу предложить, что Попов боялся критики и не стал принимать непопулярное решение, поэтому задрал цену. Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Бакаева десять... На тот момент я морально была готова отдать даже за 4,5 плюс бонусы и процент со следующей продажи. Недовольства обожателей Бакаева я не боялась и знала, кем его потенциально можно заменить. Клуб подустал от того, что некоторые журналисты и блогеры, возможно, имеющие дружеские и не только отношения с агентом футболиста, постоянно считали его игровые минуты. А тренеру на каждой пресс-конференции задавали вопрос, почему Бакаев был заменен.

На самом деле, все проще: Попов ужасно боялся критики со стороны ветеранов и болельщиков из-за того, что клуб отдавал своего воспитанника принципиальному сопернику. Помните, какой шквал негатива обрушили на меня, на Луку [Каттани], на клуб за непродление Бакаева? Это все было срежиссировано для оказания давления.

Считаю, мы поступили правильно! «Спартак» нисколько не пострадал. Напротив, Квинси получил желанную 10-ку и полетел. А Бакаев даже место в сборной потерял", — сказала Салихова.

25-летний хавбек — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.