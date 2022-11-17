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Сегодня, 13:37

Паулу Барбоза сообщил, что на Кассьерру есть некий спрос в Европе

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, есть ли интерес в Европе к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.

«Да, на него есть некоторый спрос», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Также он отреагировал на слухи о том, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Нет. А разве Вендел не продлил только что контракт с «Зенитом»? Думаю, что пока вряд ли это случится. Нам придется дождаться окончания чемпионата мира, а потом поживем и увидим», — добавил агент.

Кассьерра перешел в «Зенит» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и пока не забил ни одного мяча.

Вендел стал игроком питерского клуба в 2020 году. В июле он продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2026/27. В этом сезоне бразильский футболист сыграл 16 матчей в чемпионате России, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-na-kass-erru-est-nekotory-j-spros-v-evrope/
Матео Кассьерра
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