Паулу Барбоза сообщил, что на Кассьерру есть некий спрос в Европе

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, есть ли интерес в Европе к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.

«Да, на него есть некоторый спрос», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Также он отреагировал на слухи о том, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Нет. А разве Вендел не продлил только что контракт с «Зенитом»? Думаю, что пока вряд ли это случится. Нам придется дождаться окончания чемпионата мира, а потом поживем и увидим», — добавил агент.

Кассьерра перешел в «Зенит» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и пока не забил ни одного мяча.

Вендел стал игроком питерского клуба в 2020 году. В июле он продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2026/27. В этом сезоне бразильский футболист сыграл 16 матчей в чемпионате России, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.