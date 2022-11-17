Агузаров объяснил эмоциональность главного тренера «Химок» Гогниева: «Меня это цепляет!»

Спортивный менеджер Алан Агузаров в интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.

— Как объяснить радость Гогниева голу Садыгова при счете 1:6 в матче с «Динамо»?

— Он просто повел себя в тот момент так, как не повел бы никто другой. Эмоции, накипело. Посмотрите, сколько моментов из матча в матч создают «Химки», каждый тренер команды-соперника после матча с «Химками» говорит, что они очень достойно смотрелись и заслуживали лучшего. Даже после крупных поражений. Как пример — признание Селихова лучшим игроком матча после 0:5 от «Спартака».

— Есть ли у них недопонимания с Глушаковым?

— Насколько я знаю, прямого конфликта у них точно нет. Какая-то недосказанность, возможно, имеется. Но, думаю, это временно. Зная Спартака, витать в воздухе у него точно ничего не будет. Он достаточно конкретный человек.