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Зарема Салихова прокомментировала несостоявшийся трансфер игрока сборной Аргентины в «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Зарема Салихова.
Фото «СЭ»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала несостоявшийся трансфер игрока «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтиэля.

— Правда, что игрок сборной Аргентины Гонсало Монтиэль, забивший победный пенальти в матче против Франции, мог перейти в «Спартак» в 2021 году? Об этом еще говорил экс-спортивный директор Дмитрий Попов.

— Победный пенальти? Когда уже было два промаха у Франции? Он вышел на 91-й минуте и тут же заработал пенальти в свои ворота. Про трансфер в «Спартак» — 12,5 миллионов в клуб, аргентинский налог, агентская комиссия, подписной бонус и подъемные футболисту. Итог — клуб в жестком минусе по fair play. Мы не могли позволить себе заявленные траты, — сказала Салихова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 25-летний Монтиэль провел 13 матчей за «Севилью», забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zarema-salihova-iz-za-transfera-montie-lya-spartak-mog-by-t-v-zhestkom-minuse-po-fair-play/
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
Гонсало Монтиэль
Зарема Салихова
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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