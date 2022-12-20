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Салихова: «Если бы я хотела работать в российском футболе, то не уходила бы из «Спартака»

Салихова прокомментировала возможное возвращение в российский футбол
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможное возвращение в российский футбол.

«Что бы ответила «Зениту», если бы позвали работать в клуб? Бредовый вопрос. Хотела в будущем поработать в российском футболе? Очередной бред. Если бы я хотела работать в нашем футболе, то не уходила бы в тот момент, когда команда шла на верхних строчках таблицы. Сейчас я занимаюсь только благотворительным проектом «Спартак — Детям», — приводит слова Салиховой «РБ спорт».

Салихова состояла в совете директоров «Спартака», однако спустя некоторое время покинула занимаемую должность, объяснив свое решение отсутствием ответов на поставленные вопросы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zarema-salihova-esli-by-ya-hotela-rabotat-v-rossijskom-futbole-to-ne-uhodila-by-iz-spartaka/
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 - : -
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