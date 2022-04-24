Лещенко считает, что у «Динамо» нет никаких шансов на чемпионство

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение бело-голубых от ЦСКА в матче 26-тура Тинькофф РПЛ (0:1).

«Игра была очень вязкая и примерно равная, «Динамо» немножко невразумительно играло в нападении, ЦСКА играл острее. Неважно сегодня «Динамо» сыграло. Шансы на чемпионство? Никаких у них нет. Сейчас уже реальный отрыв по очкам. Оставшиеся игры у «Зенита» попроще. Жалко, что питерцы опять будут абсолютными чемпионами, и интриги нет никакой в целом. Но мне радостно за ЦСКА. Все говорили, что они сейчас не в форме, что спад какой-то, а они замечательно сегодня двигались, перемещались», — сказал Лещенко «СЭ».

После победы ЦСКА (47 очков) остался на третьей позиции в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Динамо» (52 очка) в случае победы «Зенита» над «Краснодаром» завтра, 24 апреля, сохранит второе место, но увеличит разрыв от первого места до шести очков.