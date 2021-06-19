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Зарема Салихова обозначила претензии Попову по Ларссону, Мозесу и Джикии: «Дима, ты точно не вредитель?»

19 июня 2021, 23:25
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала претензии спортивному директору клуба Дмитрию Попову.

«Как я могу верить спортивному директору, который с марта пытался «донести», что Ларссон — не решает, его надо продавать за 12 этим летом, Мозеса вообще зачехлить и не выкупать у «Челси», а Джикию-капитана не продлевать.

Ты точно не вредитель? ЛА (Леонид Арнольдович Федун — Прим. «СЭ») меня услышал и переписал твой трансферный план. Не забывай, Дима, тебя взяли в клуб привозить качественных бразильцев таких как Веллитон и Алекс. Соцсети — это вообще не твое».

54-летний Дмитрий Попов работал спортивным директором красно-белых с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он был снова назначен на этот пост.

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