Агент Алиоски из «Лидса» опроверг информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА
23:03
Агент Дино Ламберти, представляющий интересы защитника «Лидса» и сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски, отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку. Ранее об этом сообщало издание Sabah.
«Никто из ЦСКА с нами не контактировал по поводу Эзджана», — сказал Ламберти «СЭ».
В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и три результативные передачи.
Алиоски принял участие в матче Евро-2020 Македонии с Украиной (1:2), где отметился забитым мячом.
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