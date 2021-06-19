Агент Алиоски из «Лидса» опроверг информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Агент Дино Ламберти, представляющий интересы защитника «Лидса» и сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски, отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку. Ранее об этом сообщало издание Sabah.

«Никто из ЦСКА с нами не контактировал по поводу Эзджана», — сказал Ламберти «СЭ».

В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и три результативные передачи.

Алиоски принял участие в матче Евро-2020 Македонии с Украиной (1:2), где отметился забитым мячом.