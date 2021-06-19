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Агент Алиоски из «Лидса» опроверг информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА

23:03
Эзджан Алиоски. Фото AFP
Эзджан Алиоски. Фото AFP
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Агент Дино Ламберти, представляющий интересы защитника «Лидса» и сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски, отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку. Ранее об этом сообщало издание Sabah.

«Никто из ЦСКА с нами не контактировал по поводу Эзджана», — сказал Ламберти «СЭ».

В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и три результативные передачи.

Алиоски принял участие в матче Евро-2020 Македонии с Украиной (1:2), где отметился забитым мячом.

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Данил Алешин все материалы автора
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