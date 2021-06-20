Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зарема Салихова рассказала, что зимой отговорила Тедеско уходить из «Спартака» в «Марсель»

00:08
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о том, что бывший тренер красно-белых Доменико Тедеско мог уйти в «Марсель».

«Только я знаю, чего мне стоило уговорить ДТ (Доменико Тедеско — Прим. «СЭ») не уходить в «Марсель» в феврале, — написала Салихова в своем Telegram-канале. — Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения.

С 12 места довел до 2, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт еще (эмодзи с какашкой — прим. «СЭ») обкидали через свои телеграм-каналы, упомянув Бакаева и 5 вратарей. Вы реально думали, что я молча вам позволю это все?»

Доменико Тедеско покинул «Спартак» по окончании сезона. Его заменил Руй Витория.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/238

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 33725
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Мбаппе обиделся на Жиру накануне старта Евро-2020
Фото: Звезду Кадетства Головина обвинили в домогательствах
Мать-убийца заставляла дочь закапывать малышку-сестру во дворе
Врачи рассказали о симптомах повышенного холестерина

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы