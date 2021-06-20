Зарема Салихова рассказала, что зимой отговорила Тедеско уходить из «Спартака» в «Марсель»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о том, что бывший тренер красно-белых Доменико Тедеско мог уйти в «Марсель».

«Только я знаю, чего мне стоило уговорить ДТ (Доменико Тедеско — Прим. «СЭ») не уходить в «Марсель» в феврале, — написала Салихова в своем Telegram-канале. — Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения.

С 12 места довел до 2, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт еще (эмодзи с какашкой — прим. «СЭ») обкидали через свои телеграм-каналы, упомянув Бакаева и 5 вратарей. Вы реально думали, что я молча вам позволю это все?»

Доменико Тедеско покинул «Спартак» по окончании сезона. Его заменил Руй Витория.