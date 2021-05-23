Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» объяснила свое решение о выходе из совета директоров клуба. Также она высказалась о приглашении Руя Витории на пост главного тренера красно-белых, обосновав свое недовольство этим назначением.

«Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я — аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится ещё больше. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15 место с самым богатым клубом Саудовской Аравии (набрав 8 очков за 10 игр). После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл суперкубок», — сказала Зарема.

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.

Ранее, 17 мая, стало известно, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение португальца Руя Витории на пост главного тренера команды. В ближайшее время московский клуб должен объявить о подписании контракта с 51-летним специалистом.

(Максим Алланазаров)