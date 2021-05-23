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Зарема Салихова объяснила, почему выступила против кандидатуры Руя Витории в «Спартаке»

11:20
Руй Витория. Фото AFP
Руй Витория. Фото AFP
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» объянила, почему выступила против назначения Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

Зарема Салихова и&nbsp;Леонид Федун.«Зачем к столетию клуба звать тренера, занявшего 15-е место?» Зарема выступила против Руя Витории

«Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня Арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку», — сказала Салихова.

17 мая стало известно, что совет директоров красно-белых одобрил назначение португальца на пост главного тренера. Как стало известно «СЭ», зарплата 51-летнего Руя Витории и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех.

(Максим Алланазаров)

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