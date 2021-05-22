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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич женился

22 мая 2021, 23:32
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич женился на своей подруге Ане. В соцсетях появились фотографии молодоженов с церемонии.

Влашич пропустил последние матчи ЦСКА из-за травмы. У него было диагностировано частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.

23-летний игрок провел 34 матча в нынешнем сезоне, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Сумма выкупа футболиста составляет 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPL64p0pOvh/

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