Полузащитник ЦСКА Никола Влашич женился на своей подруге Ане. В соцсетях появились фотографии молодоженов с церемонии.

Влашич пропустил последние матчи ЦСКА из-за травмы. У него было диагностировано частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.

23-летний игрок провел 34 матча в нынешнем сезоне, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Сумма выкупа футболиста составляет 35 миллионов евро.