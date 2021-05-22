Полузащитник ЦСКА Никола Влашич женился
22 мая 2021, 23:32
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич женился на своей подруге Ане. В соцсетях появились фотографии молодоженов с церемонии.
Влашич пропустил последние матчи ЦСКА из-за травмы. У него было диагностировано частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.
23-летний игрок провел 34 матча в нынешнем сезоне, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.
Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Сумма выкупа футболиста составляет 35 миллионов евро.
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