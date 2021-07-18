Зарема Салихова иронично поздравила Газизова с днем рождения

Супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова с иронией поздравила с днем рождения Шамиля Газизова. Бывшему гендиректору красно-белых исполнилось 53 года. Сейчас он занимает аналогичную должность в «Уфе».

«Наикрепчайшего хозяйственника и самого футбольного человека — с днем рождения! — написала Салихова в своем Telegram-канале. — Шамиль Камилович, благодарна знакомству с Вами и с принципами Вашей работы — теперь я точно знаю, в чем причины отсталости российского футбола. Также отдельное «спасибо» за бесценные знания о специфике региональной работы клубов.

Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту. И, пожалуйста, поскорее заберите своего «сына» из «Спартака» — он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!»

Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года.