Зарема Салихова иронично поздравила Газизова с днем рождения
Супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова с иронией поздравила с днем рождения Шамиля Газизова. Бывшему гендиректору красно-белых исполнилось 53 года. Сейчас он занимает аналогичную должность в «Уфе».
«Наикрепчайшего хозяйственника и самого футбольного человека — с днем рождения! — написала Салихова в своем Telegram-канале. — Шамиль Камилович, благодарна знакомству с Вами и с принципами Вашей работы — теперь я точно знаю, в чем причины отсталости российского футбола. Также отдельное «спасибо» за бесценные знания о специфике региональной работы клубов.
Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту. И, пожалуйста, поскорее заберите своего «сына» из «Спартака» — он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!»
Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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