Шварц считает, что «Динамо» было важно завершить сезон на позитивной ноте
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над венгерским клубом «Будафоки» (3:0) в товарищеском матче.
«Хорошее завершение сбор, — цитирует Шварца официальный сайт клуба. — Мы полностью сегодня переиграли соперника, доминировали на протяжении всех 90 минут встречи. Очень хорошо действовали позиционно, следствием чего стали три забитых мяча. На мой взгляд, завершение сборов на такой позитивной ноте — это важный момент.
Конечно, мы могли сегодня забить больше, если бы были точнее в действиях в финальной трети поля. Но те три мяча, что мы сегодня забили, стали следствием качественных действий в позиционных атаках. Считаю, что мы сыграли достаточно остро. То, на что мы обращали внимание на установке перед игрой, а именно на действия в позиционных атаках, вертикальную игру, быстрый переход от обороны к атаке и обратно — все это получилось.
Мы сразу же захватили инициативу в игре, с первых секунд демонстрировали превосходство над соперником, поэтому я включался только в какие-то ключевые и очень важные моменты с точки зрения организации игры или действий отдельных футболистов. Таким образом, сегодня была игра, где я в целом мог сохранить свои эмоции".
Голы забивали Константин Тюкавин, Клинтон Нжи и Силвестр Игбун.
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Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-zaversenie-sborov-na-takoi-pozitivnoi-note-vaznyi-moment
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