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Шварц считает, что «Динамо» было важно завершить сезон на позитивной ноте

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над венгерским клубом «Будафоки» (3:0) в товарищеском матче.

«Хорошее завершение сбор, — цитирует Шварца официальный сайт клуба. —  Мы полностью сегодня переиграли соперника, доминировали на протяжении всех 90 минут встречи. Очень хорошо действовали позиционно, следствием чего стали три забитых мяча. На мой взгляд, завершение сборов на такой позитивной ноте — это важный момент.

Конечно, мы могли сегодня забить больше, если бы были точнее в действиях в финальной трети поля. Но те три мяча, что мы сегодня забили, стали следствием качественных действий в позиционных атаках. Считаю, что мы сыграли достаточно остро. То, на что мы обращали внимание на установке перед игрой, а именно на действия в позиционных атаках, вертикальную игру, быстрый переход от обороны к атаке и обратно — все это получилось.

Мы сразу же захватили инициативу в игре, с первых секунд демонстрировали превосходство над соперником, поэтому я включался только в какие-то ключевые и очень важные моменты с точки зрения организации игры или действий отдельных футболистов. Таким образом, сегодня была игра, где я в целом мог сохранить свои эмоции".

Голы забивали Константин Тюкавин, Клинтон Нжи и Силвестр Игбун.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏀 Баскетбол. Финал НБА
Финикс Санз
Милуоки Бакс

П1

34%

1.60

ТБ 217.5

23%

1.88

П2

19%

2.40
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит 3
Локомотив 0
Матч завершен

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-zaversenie-sborov-na-takoi-pozitivnoi-note-vaznyi-moment

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Евгений Петров все материалы автора

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