ЦСКА отказался продавать Влашича «Брентфорду» за 15 миллионов евро
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов английского клуба, сообщает журналист Руди Галетти.
По сведениям источника, на 23-летнего хорвата претендовал «Брентфорд», который предложил 15 млн евро. Однако армейский клуб отклонил это предложение.
Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется Влашичем. Сейчас московский клуб требует за хорвата чуть менее 30 млн евро и готов обсудить вариант с арендой футболиста с обязательством его выкупа.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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