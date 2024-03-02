Зарема — о ситуации с Промесом: «Удивительно, как слабо и недальновидно действует «Спартак»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о ситуации с форвардом Квинси Промесом.

«Спартак» в десятки раз увеличил расходы на безопасность, а за игроком, который попадает в неприятности, не уследили. И какой толк от двухметровых охранников, расставленных на стадионе повсюду, если такое происходит? С огромным риском вывезли на сборы вместо того, чтобы закрыть в Тарасовке и вообще не выпускать за пределы России. Удивительно, как слабо и недальновидно действует клуб", — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

1 марта Telegram-канал Baza сообщил, что 32-летний футболист отпущен из-под стражи в ОАЭ.

29 февраля нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2 марта). В «Спартаке» заявили, что Промес пропустит игру с сине-бело-голубыми и после возвращения в Россию клуб применит к футболисту дисциплинарные меры, так как игрок пропустил матч по личным причинам.