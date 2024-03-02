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2 марта, 05:16

Деменко: «Рубин» может доставить проблемы «Краснодару»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что «Рубин» может доставить проблем краснодарской команде в матче 19-го тура чемпионата России.

«Краснодар» никого не потерял — это важно. Но, как бы мы к этому ни относились, первые туры пропускает нападающий Джон Кордоба, поэтому «Рубин» может доставить проблемы. Понятно, «Краснодар» сейчас фаворит, но это возобновление сезона после сборов. Мы видели, как «Краснодар» зимой играл некоторые матчи, они давались тяжело. Да, там были нагрузки, но российский чемпионат непредсказуем. Будет интересно понаблюдать, тем более «Краснодар» встречается с «Рубином», зная, что «Зенит» играет со «Спартаком» и тоже запросто может потерять очки", — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

Матч «Краснодар» — «Рубин» состоится в субботу, 2 марта. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/03/01/22456082.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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