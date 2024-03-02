Деменко: «Рубин» может доставить проблемы «Краснодару»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что «Рубин» может доставить проблем краснодарской команде в матче 19-го тура чемпионата России.

«Краснодар» никого не потерял — это важно. Но, как бы мы к этому ни относились, первые туры пропускает нападающий Джон Кордоба, поэтому «Рубин» может доставить проблемы. Понятно, «Краснодар» сейчас фаворит, но это возобновление сезона после сборов. Мы видели, как «Краснодар» зимой играл некоторые матчи, они давались тяжело. Да, там были нагрузки, но российский чемпионат непредсказуем. Будет интересно понаблюдать, тем более «Краснодар» встречается с «Рубином», зная, что «Зенит» играет со «Спартаком» и тоже запросто может потерять очки", — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

Матч «Краснодар» — «Рубин» состоится в субботу, 2 марта. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.