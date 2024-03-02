Промес в соцсетях отреагировал на новость о задержании в ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в социальных сетях прокомментировал публикацию с информацией о его задержании в ОАЭ.

Голландец под постом в соцсети оставил комментарий с эмодзи в виде синей кепки. Данный символ на сленге означает «ложь».

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию.

В пятницу, 1 марта, журналист Иван Карпов написал, что футболист задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.