Бувач продолжит работу в «Динамо» в следующем сезоне

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач не собирается покидать московский клуб из-за геополитической ситуации, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, боснийский специалист продолжит работу в «Динамо» в следующем сезоне.

Бувач работает в структуре московского клуба с 2020 года. Ранее он работал в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле».

Сегодня, 21 мая, «Динамо» сыграет с «Сочи» в матче 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арене» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров «Динамо» и «Сочи» набрали по 53 очка, но московская команда располагается на втором месте в турнирной таблице благодаря победе в первом круге (1:0).