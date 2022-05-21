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Сегодня, 14:35

Абильдгор: «Игроки «Рубина» хотят выйти на поле и оставить все силы для победы над «Уфой»

Игрок «Рубина» Абильдгор обратился к болельщикам перед матчем с «Уфой»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор обратился к болельщикам казанского клуба перед матчем 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги против «Уфы».

Встреча состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет в Казани.

«Ну вот и настал день решающего матча сезона, — приводит слова Абильдгора пресс-служба казанского клуба. — Игроки «Рубина» хотят выйти на поле и оставить все силы для победы над «Уфой». Не сомневаюсь, что сегодня болельщики придут на стадион и поддержат нас».

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
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Дмитрий Полоз

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