Абильдгор: «Игроки «Рубина» хотят выйти на поле и оставить все силы для победы над «Уфой»

Игрок «Рубина» Абильдгор обратился к болельщикам перед матчем с «Уфой»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор обратился к болельщикам казанского клуба перед матчем 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги против «Уфы».

Встреча состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет в Казани.

«Ну вот и настал день решающего матча сезона, — приводит слова Абильдгора пресс-служба казанского клуба. — Игроки «Рубина» хотят выйти на поле и оставить все силы для победы над «Уфой». Не сомневаюсь, что сегодня болельщики придут на стадион и поддержат нас».

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции.