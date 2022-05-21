Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова тренера Марвина Комппера о желании поработать в Бундеслиге.

«Флаг ему в руки! Ничего «Локомотив» в его лице не потеряет. Освободится место. А что появилось у команды при нем? Один тайм с «Динамо» за сезон? Он тот самый волк, которого как не корми, все в лес смотрит. Это сразу было видно. Он не работал на перспективу. Возникает вопрос — кто придет на его место. Тренер должен приходить в команду надолго. Тот же Семин выстраивал команду 13 лет. Я рассчитываю, что после Комппера придет российский специалист», — сказал Баринов «СЭ».

После 29 туров РПЛ «Локомотив» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В последнем туре московский клуб сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Матч состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени.