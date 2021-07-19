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Заместитель гендиректора «Нижнего Новгорода» — о трансферах: «Рассматриваем только свободных агентов»

19:32
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Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов рассказал о возможных приобретениях команды.

«Продолжаем работать над трансферами. Российский рынок довольно непростой. Хотя трансферами это называть трудно, рассматриваем только свободных агентов.

Готовность команды будет оценивать тренер. Не мешают ли финансовые вопросы? Это не ко мне», — сказал Кудряшов «СЭ».

В первом туре Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» 26 июля сыграет дома с «Сочи».

Таблица переходов РПЛ здесь  

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Сергей Федоров все материалы автора

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